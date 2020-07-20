Akıncı: Bu ada iki topluma yeter

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, son üç yılın müzakeresiz geçtiğine işaret ederek "Sorunun olduğu yerde, çözüm arayışlarının da süreceği bilinen bir gerçektir. Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü bizi daha iyi bir noktaya götürmüyor; sorunun çözümsüz kalması başka yeni sorunların da birikmesini gündeme getiriyor" dedi.

20 Temmuz 1974 Kıbrıs Harekatı’nın yıldönümü nedeniyle düzenlenen törenlerde konuşan Akıncı, “Barış ve Özgürlük Bayramı”nı kutladı, bu uğurda canlarını veren şehitleri ve gazileri saygıyla andı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Savaşların acıları büyüktür; bunu en çok da yaşayanlar bilir. Bu nedenle adamızda, bölgemizde ve Dünyamızda barış ve huzur içinde yeni bir gelecek inşası için her birimizin üzerimize düşeni yapması gerekiyor. Bu güzel ada her iki topluma da yeter" diye konuştu.

Akıncı; şehitlerin, Kıbrıs Türk halkı Kıbrıs'ta ilelebet var olsun, azınlık olmasın, özgür ve özgün kimliğiyle başı dik onurlu yaşayabilsin diye can verdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Atatürk ilkelerini içselleştirmiş, demokratik, laik bir yapıda ve uluslararası hukukun içinde, sosyal adaletin hüküm sürdüğü, kendi kendine yeten, kendi kendini yöneten, irade sahibi bir toplum yapısı kurmanın hem şehitlere hem de gelecek kuşaklara borçları olduğunu vurguladı.

“Çözümsüzlük bizi iyi bir noktaya götürmüyor”

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünün kendilerini daha iyi bir noktaya götürmediğine, sorunun çözümsüz kalmasının başka yeni sorunların da birikmesini gündeme getirdiğine dikkat çekerek, tüm tarafların meşru hak ve menfaatlerini gözetecek bir çözüm için uğraşmaya, irade ve kararlılık sergilemeye devam etmek zorunda olduklarını söyledi.

Bölgedeki kaynaklar adil ölçüler içerisinde ve paylaşımcı bir anlayışla ele alınırsa, bölge barışına ve istikrarına katkıda bulunacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, "İnsanlık kaynaklarını, birbirini tüketmek için değil, birlikte üretmek ve adil bölüşmek için kullanırsa bundan herkes kazançlı çıkar. Bunları yaşama geçirmek çok zor biliyorum. Ancak, iyi bir yola koyulmak için hiçbir zaman geç değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kayıp şehitlerle ilgili çalışmalara da değindiği konuşmasında, geçtiğimiz cuma Tekke Bahçesi Şehitliği’nde 20 Temmuz 1974 şehitlerinden Selim Mustafa Mavili'nin 46 yıl sonra gerçek mezarına kavuştuğunu, yıllarca adının yazılı olduğu ama gerçekte boş olan mezarına defnedildiğini hatırlattı.,

“Devlet yardım elini uzatmalı”

Dünyayı kasıp kavuran ölümcül bir virüsün yol açtığı büyük bir salgınla karşı karşıya bulunulduğunu, gelinen noktada dünyada artık her gün 200 bin kişiden fazla yeni vaka ve 5 binden fazla ölümle yüz yüze olunduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs'ın her iki tarafında durum bugün itibarıyla kontrol altında görünmekle birlikte uzmanların ortak uyarısıyla tedbiri elden bırakmamak gerektiğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ekonomik anlamda tam bir dar boğazda bulunan başta küçük esnaf ve diğer işletmelere de devletin yardım elinin uzanmasının ivediliğinin ortada olduğunu vurguladı.