03.50: Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ve Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi olay yerinde.

Olay yeri, geniş güvenlik şeridi ile donatıldı. Taşkent köyüne girişte bekleyen polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

03.40 : Dışişleri Bakanı Kudret Özersay sosyal medya üzerinden açıklama yaptı:

Az önce Taşkent köyü yakınındaki olay yerine giderek patlama ertesinde bölgede bulunan parçaları yetkililerimizle birlikte inceledik. İlk bulgular patlamaya neden olan cismin niteliğinin ya patlayıcı taşıyan bir hava aracı ya da doğrudan doğruya bir patlayıcı (füze) olduğunu işaret etmektedir. Parçalar üzerindeki yazılar ve diğer emareler kısa süre sonra tam olarak ne olduğunu anlamamıza yardımcı olacak niteliktedir. Herhangi bir can kaybı veya yaralı yoktur. İtfaiyemizin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınmıştır.

03.40: Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bölgede.

İnsansız hava aracı olduğu düşünülen cisimin üzerinde Rusça yazılar olduğu iddia ediliyor.

Taşkent yakınlarında çıkan patlama, yurdun çeşitli yerlerinden hissedildi. Henüz resmi bir açıklama yok, ​​​​bölgede bazı metal kalıntılara ulaşıldı.

Bölgeye çok sayıda polis, asker ve itfaiye ekibi sevk edildi, sivil vatandaşlar ise ne olduğunu anlamak için bölgeye akin etti.

Tedirgin olan halk özellikle sosyal medya üzerinden doğru bilgiye ulaşmaya çalışıyor.



Yangının ardından bölgede bazı metal kalıntılara ulaşıldı.

İddialar helikopter veya füze düştüğüne dair…

Patlama ve beraberinde gelen yangınla ilgili henüz resmi bir açıklama yokken, uçak, helikopter veya füze düştüğüne dair çeşitli iddialar var.

İsrail’in Suriye’ye jetlerle ve füzelerle hava saldırısı yapmasıyla eş zamanlı olarak Kıbrıs’ın kuzeyinin tamamından patlama sesleri duyulduğu belirtiliyor.

Bazı görgü tanıkları, havada kırmızı renk yanan bir cisim görüldüğünü ve bu cismin bölgeye düştüğünü belirtiyor. Düşen cismin ardından ise bölgede çeşitli noktalarda yangın çıktı.

Bölgeden sosyal medya üzerinden gelen bilgiler patlamanın yerleşim bölgesi olmayan bir yerde gerçekleştiği yönünde.

FOTOĞRAFLAR: SOSYAL MEDYA