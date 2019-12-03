Akıncı bilgindirme toplantıları başlatıyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 25 Kasım Berlin görüşmesi ve sonuçları hakkındaki bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları başlatıyor.

Akıncı, yarın başlayacak ve Cumartesi günü tamamlanacak toplantılarda, siyasi partiler, belediye başkanları, muhtarlar ve sivil toplum örgütleriyle Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan elde edilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, yarın saat 16.00’da Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin yetkilileriyle toplantı yapacak.

Akıncı, Perşembe sabahı saat 10.00’da belediye başkanlarını, öğleden sonra saat 16.00’da ise Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilmeyen siyasi partileri bilgilendirecek.

Cuma günü saat 10.00’da sivil toplum örgütleriyle toplantı yapacak olan Akıncı, Cumartesi günü saat 10.00’da muhtarlarla bir araya gelecek.