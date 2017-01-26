Kıbrıslı Türki lider Mustafa Akıncı, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile Cenevre sonrası bugün gerçekleştirilen ilk toplantının ardından basına bilgi verdi.

Akıncı özetle şunları kaydetti:

Bugün yaptığımız görüşmede Mont Pelerin’de yapılan teknik çalışmaların sunumu yapıldı.

Müzakerecilerimiz bunu bize sundular. 1 Şubat’ta yeniden toplanacağız.

Cenevre Konferansı gereğini yerine getirmek üzere yol haritasını çizeceğiz ve bundan sonraki aşamaları nasıl planlayacağımızı çalışacağız.

Tarafların görüşleri bir biriden farklı. Bekliyorduk. Bunun müzakeresi tabii ki teknik düzeyde yapılamaz. Siyasi düzeyde ele alınacak.

Konferansı yeniden siyasi düzeyde toplanması gerekecek. Şu an için bir tarih belli değil. Bu konferans başladı ama bitmedi. Ama 50 yıllık sorun gibi ilanihaye sürecek gibi olamaz. Ama hemen 1 hafta 10 gün sonra toplanıyor diye bir tarih belli değildir.

Çok aşırı bir acelecilikle süreci belli noktalara çekmemek gerekir.

Kritik ama sonuç alabileceğimiz bir aşamadayız.