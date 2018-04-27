Akıncı, Beste Berk'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Mersin Devlet Opera ve Balesi’nde görev yapan Kıbrıslı Türk opera sanatçısı Beste Berk’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan görüşme saat 11.30’da gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Beste Berk kabulde, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sanat çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.