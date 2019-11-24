Akıncı Berlin öncesi açıklama yaptı

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Gutteres’nin davetlisi olarak Berlin’e gitmek üzere hareketinden önce Ercan Havaalanı'nda basın açıklaması yaptı.

“Sonuç odaklı olmasını istiyoruz”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Berlin görüşmesi öncesinde Ercan Havaalanı’nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Yapılacak görüşme öncesi kısa bir açıklama yapan Akıncı, Berlin toplantısına bundan sonraki yolu kararlaştırmak üzere gidildiğini kaydetti.

Toplantıda bundan sonraki adımları konuşacaklarını ifade eden Akıncı sözlerine şöyle devam etti:

“Genel Sekreterin ilgisi oldukça önemlidir. Kıbrıs’ın geleceği için bunu iyi değerlendirmek gerekir. Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginlikler dikkate alındığında, adamızdaki ve çevresindeki zenginliklerin adil ölçüde her iki tarafın da yararlanmasını söylemek yanlış olmaz. Birlikte hareket etmek lazım, en doğru yol için zemin oluşturmalıyız. Sırf adı müzakere olsun göstermelik bir toplantı olsun anlayışında değiliz. Sonuç odaklı olmasını istiyoruz.

“Çözüm adaya barış getirsin”

Akıncı, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu çözümün adaya barış getirmesini istiyoruz. Türkiye’nin Avrupa Birliğiyle münasebetinin daha iyiye gitmesini istiyoruz. Bu güzel duygu ve düşüncelerle hareket ediyoruz. Berline giderken çok büyük beklentiler yaratmak istemem yapıcı bir tavırla gidiyoruz. Barış destekli ve bu tavrımızın karşılık görmesini istiyoruz. Çıkacak sonuç Kıbrıs için hayırlı olsun.”

Salı günü adaya dönecek

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, Berlin’de, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile Pazartesi akşamı görüşerek, Salı günü öğle saatlerinde Berlin'den ayrılarak 20.30’da adaya dönecek.

BM Genel Sekreteri Guterres'in daveti ve ev sahipliğindeki üçlü toplantının Adlon Hotel Kempinski'de yapılması öngörülüyor.