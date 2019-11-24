Akıncı Berlin öncesi açıklama yapıyor

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Gutteres’nin davetlisi olarak Berlin’e gitmek üzere hareketinden önce Ercan Havaalanı'nda basın açıklaması yaptı.

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, Berlin’de, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile Pazartesi akşamı görüşerek, Salı günü öğle saatlerinde Berlin'den ayrılarak 20.30’da adaya dönecek.

BM Genel Sekreteri Guterres'in daveti ve ev sahipliğindeki üçlü toplantının Adlon Hotel Kempinski'de yapılması öngörülüyor.