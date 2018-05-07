Akıncı, başsağlığı diledi

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in annesi Theano Anastasiadis, dün 94 yaşında hayatını kaybetti.



Theano Anastasiadis bir süredir özel bir klinikte tedavi görmekteydi.



AKINCI ANASTASİADİS’İ ARADI



Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, Anastasiadis'i telefonla arayarak başsağlığı diledi ve ailesine taziyelerini iletti