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Akıncı, başsağlığı diledi

Akıncı, başsağlığı diledi

Kıbrıslı Türk lider  Mustafa Akıncı, Anastasiadis'i telefonla arayarak başsağlığı diledi ve ailesine taziyelerini iletti

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Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in annesi Theano Anastasiadis, dün 94 yaşında hayatını kaybetti.

Theano Anastasiadis bir süredir özel bir klinikte tedavi görmekteydi.

AKINCI ANASTASİADİS’İ ARADI

Kıbrıslı Türk lider  Mustafa Akıncı, Anastasiadis'i telefonla arayarak başsağlığı diledi ve ailesine taziyelerini iletti

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