Akıncı, bağımsız kurum başkanlarına bilgi verdi
Cumhurbaşkanı Akıncı, bağımsız kurumların başkanlarını kabul ederek Kıbrıs müzakere süreciyle ilgili bilgi verdi.
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Cumhurbaşkanı Akıncı, bağımsız kurumların başkanlarını kabul ederek Kıbrıs müzakere süreciyle ilgili bilgi verdi.
Toplantıya, Ombudsman Emine Dizdarlı, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akıle Sarıoğlu Büke, Başsavcı Aşkan İlgen, Sayıştay Başkanı Osman Korahan ve Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral katıldı.
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