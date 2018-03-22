Akıncı, Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde konuşacak

21. Avrasya Ekonomi Zirvesi 11-12 Nisan’da İstanbul’da yapılacak. Zirveye 12 Nisan’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katılarak bir konuşma yapacak.

Politika ve teknoloji karşıtlığının mercek altına alınacağı 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin ana gündem başlığı "Teknoloji Versus Politika" olarak belirlendi. Zirvede ayrıca "Akıllı Şehirler", "İklim Değişikliği", "Çocuk ve Kadın" başlıklarıyla da oturumlar düzenlenecek.

AA, zirveye Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Mladen Ivanic, Bosna Hersek Federasyonu Başkanı Marinko Cavara, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Karadağ Cumhurbaşkanı Filip Vujanovic,’in de aralarında bulunduğu 30’a yakın ülkeden davetlilerin katılmasının beklendiğini belirtti.