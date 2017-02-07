Akıncı, Aplıç Kapısı'daki çalışmaları inceledi

Cumhurbaşkanı Akıncı, bugün Aplıç Kapısı'nın açılması için yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Akıncı Aplıç ve Derinya kapılarının bir an önce açılması için hem hükümetin hem de Kıbrıs Rum tarafının çalışmaları hızlandırması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Akıncı dün de Derinya Kapısı’ndaki çalışmaları incelemişti. Akıncı, Aplıç Kapısı’ndaki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, “Bu iki kapının açılmasıyla ilgili bir yılı aşkın bir zamandır siyasi düzeyde verilmiş kararımız var” dedi. Cumhurbaşkanı Akıncı, işin başında bazı sorunların yaşandığını ve bunların aşılması için zamana gerek duyulduğunu başlangıçtaki bu sıkıntıların aşıldığını hatırlattı. Cumhurbaşkanı açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

“UNDP çalışmalarını tamamladı. İhale aşamasına gelindi. İhale de yapıldı ve yapım aşamasına gelindi. Ancak öyle görünüyor ki, işlerin yürümesine rağmen daha yapılması gereken çok iş var. Aplıç’ta bizim bölgede bir kilometreden daha az bir bölümün stabilizesi nerdeyse tamamlanmak üzeredir. 20 güne kadar da asfaltlamaya geçilebilecek aşamadadır. Onun ötesinde yarı yarıya yapılacak 500 metrelik ara bölge var. Rum tarafında yapılması gereken 2.5 kilometrelik yol çalışması var. Yapılması gereken polis ve gümrük kulübeleri var, bunların da zaman alacağı anlaşılıyor. Aynı şekilde Derinya’da bizim bölgedeki asfalt çalışmaları 3-5 güne kadar tamamlanacak. Dün, oradaki çalışmaları bayağı ilerlemiş gördüm. Ara bölge kısa bir mesa var. Rumların yapması gereken kısım Aplıç’a göre çok daha az. Yine orada da, yapılması gereken polis kulübeleri, gerekli alt yapı çalışamaları yine zaman alacağa benzemektedir.”

CUMHURBAŞKANLIĞINDA TOPLANTI YAPILACAK

Önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanlığında tüm ilgili kurumların katılımıyla sürecin çeşitli aşamalarında işleri hızlandırmak için yapılan bir koordinasyon toplantısı daha yapılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Akıncı, toplantıda işlerin nasıl daha da hızlandırılabileceğinin ele alınacağınu belirtti. Aplıç ve Derinya kapılarının açılmasının her iki bölgeye de daha çok katkı yapacağına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Akıncı, "Bölge halkları da bunu istemekte ve arzulamaktadır. Her iki kapının da bir an önce açılmasının gereklerinin yerine getirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

“RUM TARAFI DA HIZLANDIRMALI”

“Öyle görünüyor ki, Rum tarafının da işlerini hızlandırması gerekiyor. Bizim tarafta da hükümetimizin çalışmaları hızlandırması gerekiyor. Çünkü yapılması gereken bütçede kaynak ayrılmasından tutun da bu projelerin ihaleye çıkılması hususları da var. Dolayısıyla el ele verilip bir an önce bu işin bitirilmesi lazım. Bu işler masa başında olmuyor. Gelip yerinde görülmeli. Dün ve bugün meselesinin hangi aşamada olduğunu yazılan çizilen raporlardan çok daha iyi anlamış durumdayız. Hepimize bir görev düşüyor. Cumhurbaşkanı olarak ben, ama bölgelerin belediye başkanları, hükümet, hükümetin ilgili bakanlıkları, daireler bütün makamlar el birliğiyle çalışmamız lazım. Rum yönetimine de görev düşer. Onların da kendi bölgelerindeki çalışmaları hızlandırmaları lazım. Belli ki onlarda da bir gerilik vardır. Onların da çalışmaları hızlandırmalarında fayda var. Çünkü bu kapıların açılması bir toplumun değil iki toplumun da yararınadır. Temenni ederim ki, bu hızlandırma sayesinde umulandan daha erken bir tarihten bu başarılır. Şu andaki haliyle, herhangi bir tarih vermek istemem ama bir iki ay içerisinde bu kapılar açılacaktır demek çok da gerçekçi olmaz. Aksini söylersem halkı kandırmış olurum. Daha yapılacak çok iş var. Onun için hızlandırma mesajı veriyorum.”