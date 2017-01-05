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Akıncı, Ankara'ya gitti

Akıncı, Ankara'ya gitti

Cumhurbaşkanı Akıncı, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile saat 18.30’da görüşecek.

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çalışma toplantısına katılmak amacıyla bu sabah Ankara’ya gitti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile saat 18.30’da görüşecek.

Akıncı temaslarını tamamlamasının ardından yarın yurda dönecek.

 

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