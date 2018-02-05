Akıncı, Anastasiadis'i sosyal medya üzerinden kutladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Nikos Anastasiadis’in, Kıbrıs’ın kalıcı barış ve huzuru için daha gerçekçi ve yapıcı bir politika izlemesi dileğinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün Kıbrıs’ın güneyinde gerçekleşen seçimlerde yeniden başkan seçilen Anastasiadis’i tebrik etti. Akıncı, ikinci tura kalma başarısını gösteren AKEL’in desteklediği bağımsız aday Stavros Malas’ı da gösterdiği performans nedeniyle kutladı.



Akıncı, “Sayın Anastasiadis’in bu ikinci döneminde Kıbrıs’ın kalıcı barış ve huzuru için daha gerçekçi ve yapıcı bir politika izlemesini diliyorum” ifadesini kullandı.