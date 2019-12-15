Akıncı, Akçay’da vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs sorununu çözmek için uğraşırken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sorunlarını çözmeyi bir gün bile ertelememek gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte Akçay’ı ziyaret etti. Akçay Muhtarlığını, ardından Akçay Spor Kulübü’nü ziyaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, bölge muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelerek, sohbet etti, vatandaşların sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, Kıbrıs sorunu ve iç konularda yoğun soru soran vatandaşlar, Cumhurbaşkanı’ndan Kıbrıs sorununun çözümü için uğraşmaya devam etmesi, iç konulara da daha fazla eğilerek, hükümetleri uyarmasını istediler.