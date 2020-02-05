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Akıncı adaylığını açıklıyor

Akıncı adaylığını açıklıyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu akşam düzenlenen “Güven ve Kararlılık Gecesi” adı verilen etkinlikle adaylığını açıklıyor.

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu akşam düzenlenen “Güven ve Kararlılık Gecesi” adı verilen etkinlikle adaylığını açıklıyor. Gece Lefkoşa Elysium Park’ta düzenleniyor. Akıncı’nın düzenlediği geceye yaklaşık bin kişi katıldı.

Salonu dolduran davetliler, Mustafa Akıncı’yı alkışlarla karşıladı.

Fotoğraflar: Hasan Yıkıcı

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