Akıncı adaylığını açıkladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu akşam düzenlenen “Güven ve Kararlılık Gecesi” adı verilen etkinlikle adaylığını açıkladı. Gece Lefkoşa Elysium Park’ta düzenlendi. Akıncı’nın düzenlediği geceye yaklaşık bin kişi katıldı.

Salonu dolduran davetliler, Mustafa Akıncı’yı alkışlarla karşıladı.

Fotoğraflar: Hasan Yıkıcı