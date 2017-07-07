AKINCI AÇIKLAMA YAPIYOR
Akıncı, Crans-Montana’da kaldığı otelde bir basın toplantısı düzenliyor.
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Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs Konferansı’nın ardından açıklama yapıyor:
Elimizden geleni yaptığımıza inanıyoruz. Vivdaenen müsterihiz
Başarısızlıkla sonuçlanmasının burukluğunu yaşıyorum. Sizleri aydınlatmak isterim ancak Kıbrıs’a döndükten sonra daha ayrıntılı gelişmeleri paylaşacağız
50 yıllık bir süreçte, cumhurbaşkanı olarak 2 yılında ben bulundum, bütün bu süreçlerin bu şehirlere taşınarak 5’li konferansların en büyük mimarı Kıbrıs Türk tarafıdır. Bizim bu ısrarımız olmasa bu süreç buralara gelemezdi
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Etiketler : crans montana, kıbrıs müzakereleri, AKINCI
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