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AKINCI AÇIKLAMA YAPIYOR

AKINCI AÇIKLAMA YAPIYOR

Akıncı, Crans-Montana’da kaldığı otelde bir basın toplantısı düzenliyor.

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Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs Konferansı’nın ardından açıklama yapıyor:

Elimizden geleni yaptığımıza inanıyoruz. Vivdaenen müsterihiz

Başarısızlıkla sonuçlanmasının burukluğunu yaşıyorum. Sizleri aydınlatmak isterim ancak Kıbrıs’a döndükten sonra daha ayrıntılı gelişmeleri paylaşacağız

50 yıllık bir süreçte, cumhurbaşkanı olarak 2 yılında ben bulundum, bütün bu süreçlerin bu şehirlere taşınarak 5’li konferansların en büyük mimarı Kıbrıs Türk tarafıdır. Bizim bu ısrarımız olmasa bu süreç buralara gelemezdi

 

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