Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs Konferansı’nın ardından açıklama yapıyor:

Elimizden geleni yaptığımıza inanıyoruz. Vivdaenen müsterihiz

Başarısızlıkla sonuçlanmasının burukluğunu yaşıyorum. Sizleri aydınlatmak isterim ancak Kıbrıs’a döndükten sonra daha ayrıntılı gelişmeleri paylaşacağız

50 yıllık bir süreçte, cumhurbaşkanı olarak 2 yılında ben bulundum, bütün bu süreçlerin bu şehirlere taşınarak 5’li konferansların en büyük mimarı Kıbrıs Türk tarafıdır. Bizim bu ısrarımız olmasa bu süreç buralara gelemezdi