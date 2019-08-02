Akıncı, 6 Ağustos'ta siyasi partiler ile görüşecek

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, 9 Ağustos’ta Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile yapacağı görüşme öncesinde, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin liderleri ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Akıncı, iktidar ve muhalefet partilerinin başkanları ile 6 Ağustos Salı günü Cumhurbaşkanlığı’nda saat 17.00’de bir toplantı yapacak.