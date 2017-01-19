Akıncı: "% 29+ Meclis'te onaylanmıştı"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TRT Haber kanalındaki bir programda söyledikleriyle ilgili UBP Genel Başkanı, Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın bugünkü değerlendirmelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, açıklamasında söylediklerini anlamazlıktan gelip çarpıtmaya gerek olmadığını, söylediklerinin açık olduğunu ifade edrek şunları kaydetti:

“Merhum Cumhurbaşkanı Denktaş’ın Kıbrıs Türk tarafına kalacak toprağın %29+ olmasını kabul ettiğini, bunu Meclis’e de önerdiğini, Meclis’teki tüm siyasal partilerin de bunu onayladığını hatırlattım. Bu tarihi bir gerçekliktir, bundan rahatsızlık duymaya gerek yoktur.

Bizim sunduğumuz haritanın da merhum Denktaş’ın ve Meclis’in kabul ettiği yüzdelik oranına uygun olduğunu belirttim. Bunda da anlaşılmayacak bir şey yoktur”.