Akıncı, 29 Ekim resepsiyonuna katılıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yılı nedeniyle, TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nde düzenlenecek resepsiyona, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın katılacağı öğrenildi.

YENİDÜZEN, Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu’ndan Mustafa Akıncı’nın bu akşamki resepsiyona katılacağını teyit etti.

Türkiye’nin Suriye’ye askeri müdahalesi sonrasında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Türkiye’deki devlet ve hükümet yetkilileri arasında gerginlik yaşanmış, gözler, bu akşamki resepsiyonda Akıncı’nın tavrına yönelmişti.

Akıncı’nın “1974’te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır” sözleri tartışma yaratmış, özellikle, Türkiye’den adaya yönelik bazı ifadeler toplumun tepkisine neden olmuştu.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Akıncı’nın cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığı açıklama tarih bilinci ve bilgisi yoksun bir açıklamadır. Bu talihsiz açıklamanın Kıbrıs Türkü'nün görüşünü yansıtmadığına inanıyorum. Ülkemizin yürüttüğü haklı mücadeleyi hiçe sayan bu yaklaşım, kalpleri her zaman Türkiye ile atan Kıbrıs Türk halkının vicdanında mahkum olacaktır." demişti.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da “tamamıyla bir hadsizliktir, haddini bilmemektir” diyerek, Akıncı’yı yanıtlamıştı.