Akıncı, 29 Ekim resepsiyonuna katıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş yıldönümü nedeniyle Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nde de resepsiyon gerçekleştirildi.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından düzenlenen resepsiyon saat 19.00’da başladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin 96’ncı yılını, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri nezdinde kutladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin 96’ncı kuruluş yıldönümü nedeniyle Büyükelçilik ikametgahında verdiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katıldı.