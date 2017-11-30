Akıncı, 2 yasayı iade etti, 1 yasayı Anayasa Mahkemesi’ne gönderdi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı onayına gönderilen Askerlik Değişiklik Yasaları ve Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasası’nı imzaladı, Personel ve Kamu Yönetimi Müsteşarlığı (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası ve buna bağlı olarak Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasası’nı ise Cumhuriyet Meclisi’ne iade etti. Akıncı, Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasası’nı ise Anayasa’ya uygunluğu hakkında görüş vermesi için Anayasa Mahkemesi’ne sevk etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Akıncı onayına gönderilen 3 yasayı, Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere imzaladı, kamu yararını gözetmeyen iki yasayı yeniden çalışılmak üzere Cumhuriyet Meclisi’ne geri gönderdi, bir yasayı da Başsavcılığın görüşü doğrultusunda anayasal uygunluk konusunda görüş almak üzere Anayasa Mahkemesi’ne gönderdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi’nin oy birliği ile kabul ederek onayına gönderdiği Askerlik Değişiklik Yasaları ve Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasası’nı imzaladı.

“Üçlü kararname kapsamını genişletecek”

Cumhurbaşkanı, kamu yararı gözetmediği ve üçlü kararname kapsamını kamu yararını gözetmeksizin genişleteceği değerlendirmesi ile Personel ve Kamu Yönetimi Müsteşarlığı (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası ve buna bağlı olarak Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasası’nı ise Cumhuriyet Meclisi’ne iade etti.

Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasası Anayasa Mahkemesi’ne sevk edildi

Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasası ise Başsavcılık görüşü doğrultusunda Cumhurbaşkanı tarafından, Anayasa’ya uygunluğu hakkında görüş vermesi için Anayasa Mahkemesi’ne sevk edildi. Hukuk Dairesi’nin 14 Kasım 2017 tarihli yazısında, “Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik No: 3) Yasası’nın 2.maddesi ile esas Yasaya eklenen ‘Özel Hasta Bakma’ tefsiri ve esas Yasa’nın 40.maddesinin 1 ve 3. Fıkralarını değiştiren 3.maddesinin Anayasa Mahkemesi tarafından Sağlık Hizmetleri Döner Sermaye Yasası hakkında 13/11/17 tarihinde verilen görüşü ışığında Anayasaya aykırı olduğu” görüşü iletilmişti.

Cumhurbaşkanı tarafından Cumhuriyet Meclisi’ne iade edilen söz konusu iki yasa değişikliği ile mevcut Personel Dairesi’nin bir müdür yönetimindeki daire yerine, bir müsteşar ve iki müdürden oluşan daireye dönüştürülmesi öngörülüyordu. Cumhurbaşkanı, söz konusu Personel ve Kamu Yönetimi Müsteşarlığı kadrosunun üçlü kararname kapsamını kamu yararı güdülmeksizin genişleteceğini belirterek yeniden çalışılmak üzere Cumhuriyet Meclisi’ne iade etti.

“Gerekçe ortaya konulmadı…”

Meclis İç Tüzüğü’nün 82’nci maddesine göre her tasarı ve önerinin gerekçesi ile birlikte verilmesi gerektiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı, söz konusu yasa incelendiğinde bir müdürlüğün kaldırılıp, yerine neden bir müsteşarlık ve iki müdürlük getirilmek istendiğinin gerekçesinin ortaya konulmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na gönderilen iade yazısında, bu durumda bu düzenlemeye hangi kamu yararı amacı ile ihtiyaç duyulduğunun izahı olmadığına ve Anayasa’nın Hukuk Devleti ilkesinin kamu yararı amacı olmayan hiçbir devlet faaliyetine izin vermediğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı, söz konusu değişikliklerden birinin de müdür kadrosun aranan niteliklerden biri olarak fiilen müsteşarlık bütçesinden maaş çekmek koşulunun getirilmesinin de İdari Hizmetler Sınıfı altında İdare Memuru olarak çeşitli bakanlıklar ve dairelerde görev yapan ve bu yasa altındaki kadrolarda bulunanlara bu mevkilere müracaat imkânı tanımadığına işaret ederek, bu düzenlemenin de Anayasa’nın 72’nci ve 8’inci maddelerine aykırılık doğurabileceğine dikkati çekti.

Bunun yanı sıra Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı adına Serdar Denktaş imzasıyla Cumhurbaşkanlığı’na gönderilen yazıda da söz konusu yasaya ilişkin olumsuzluklara dikkat çekildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı tüm bu gerekçelerle, Personel ve Kamu Yönetimi Müsteşarlığı (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası ve buna bağlı olarak Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasası’nı Cumhuriyet Meclisi’ne iade etti. (tak)