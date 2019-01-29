'Akıncı, 2 devlet modelini BM'ye götürsün'

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kıbrıs ziyareti sırasında dönüm noktası niteliğinde açıklamalar yaptığına dikkati çekti ve “ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi’nin Kıbrıs konusunda yeni bir karar alması zamanının geldiğini” vurguladı. Ersin Tatar, “ Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ben yaparım olur havasından çıkarak Meclis’e bilgi vermesi, “ Crans Montana sonrası ortaya çıkan gelişmeler ışığında 2 ayrı Devlet ve konfederasyon modellerini de masada görüşmek istediğini BM’ye bildirmesi çağrısında bulundu.

UBP Genel Başkanı Tatar açıklamasında şunları kaydetti:

“Sayın Akıncı, Sayın Çavuşoğlu’nun “Kıbrıs davası büyük bir davadır. Birilerinin siyasi ideolojisine ve siyasi hırsına kurban edilemez” sözlerini üzerine aldı ve tepki gösterdi. Sayın Çavuşoğlu da Sayın Akıncı’yı yanıtladı. Biz olmasını asla dilemiyoruz ama belli ki arada bazı problemler var. Rum tarafı bu önemli ziyareti yakından takip etti. Neden, çünkü bu ziyaret vesilesi ile oldukça farklı şeyler konuşuldu, farklı şeyler söylendi. Türkiye açıkça federasyon olmadı, olmayacak da o nedenle başka çözüm modellerini masaya getiriniz biz de destekleyelim diyor. Ancak Sayın Akıncı henüz o noktada değil. Sayın AkıncI, Rumların bizimle yönetimi paylaşmak istemediğini görüyor, söylüyor ama hala federal çözüm olabileceğini zannediyor. Niçin? AKEL’e güvenerek mi? Anastasiadis tam 4 yıl daha Rum Yönetimi Başkanı olarak kalacaktır. Türkiye’nin ve bize göre parlementonun en az yüzde 65’inin artık Kıbrıs’ta federal biz çözüm olamayacağı noktasında birleşmesi çok önemlidir. Ne diyor Sayın Çavuşoğlu? Şöyle diyor: “ Kuzey Kıbrıs’ta bazı kişilerin sürekli;Benim ideolojime göre federasyon en iyisidir. Böyle olmalıdır şeklinde diktede bulunuyor. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Konfederasyon, 2 ayrı devlet de çözümdür. Bunlar da masaya gelmelidir”... Yani, Türkiye artık sadece federasyon hedefli görüşme yapılmasından yana değildir. Bunu da sadece bize değil, Rum tarafına da dünyaya da söylüyor... Kendisi isim vermedi ama eğer “ benim ideolojime göre federasyon en iyisidir. Ben başka şey görüşmem. Sadece federasyon iyidir” dayatması yapmakla kasettiği Sayın Akıncı ise bu doğrudur. Sayın Akıncı uzun bir süredir, “ ben yaparım olur” havasındadır. Biz de bunu eleştirdik. Sayın Akıncı Meclis’i önemsemiyor... Muhalefeti önemsemiyor. Hatta hükümetin Dışişleri ve Maliye kanatlarını da takmıyor. Sayın Akıncı maalesef, “ beni halk seçti, istediğimi yaparım” havasındadır. UBP, HP, YDP VE DP’nin 35 milletvekili var. Bizleri de onları da halk seçti. UBP, HP, YDP VE DP Sayın Akıncı gibi düşünmüyor.Bizler artık federasyon olmaz, masada diğer seçenekler de ele alınsın diyoruz.Bizim irademiz geçersiz mi, önemsiz mi?

“SAYIN AKINCI BM’YE İKİ AYRI DEVLET VE KONFEDERASYONU GÖRÜŞMEK İSTEDİĞİMİZİ BİLDİRMELİDİR”

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Anastasiadis’in görüşlerini de bildiğine göre artık iki ayrı devlet, konfederasyon gibi seçeneklerin de masada olmasını istediğini BM’ye bildirmesi gerektiğini savunan Tatar, aksi halde eleştirilerini sürdüreceklerini ifade etti.

Tatar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sayın Akıncı’yı anlayamıyorum. 1999 yılı başında, UBP- TKP koalisyon hükümeti kurulurken hükümet programına ‘Rumlarla bir anlaşmazsa olmazsa KKTC’nin tanınması için çalışılacağının yazılmasına onay veren Başbakan Yardımcısı Sayın Akıncı değil miydi? O zaman BM kararları, BM parametreleri yok muydu? Crans Montana sonrası “ bizim neslin federasyon yapamayacağı belli oldu” diyen de Sayın Akıncı değil miydi? Peki, federasyon olmuyorsa ve Anastasiadis “ iki devleti görüşmek istediğini söylüyorsa neden Sayın Akıncı Crans Montana sonrasında açıkladığı tutumdan çark ederek “ federasyondan başka çözüm olmaz. Ben yeni bir deneme daha yapmak isterim” diyor. Seçim için değilse niçin bunu yaptı, yapıyor? Ne diyor Türkiye Dışişleri Bakanı? ‘Sayın Akıncı’nın basın toplantısında, Tüm seçenekleri konuşmaya hazırız’ demesi önemli ve içeride yaptığımız toplantıda herkesin bu noktaya gelmesi Kıbrıs davasının geleceği için önemlidir. Biz Türkiye olarak yeni fikirlerin değerlendirilmesinden yanayız.’ diyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Lute geldiğinde ne söyleyeceğini soran Tatar, “Biz Guterres Çerçevesi’ne bağlı kalarak federal çözümü görüşmek istiyoruz mu?” diyecek. O zaman Türkiye ile varılan mutabakat ne olacak? Sayın Akıncı Meclis’e gelip bilgi vermeli ve Meclis, Crans Montana sonrası tüm yaşananları, Rumun geri adımlarını iyi değerlendirerek yeni bir karar almalıdır. Bir dönüm noktasındayız ve bu Meclis’e yeni kararlar alma görevi düşmektedir. Biz UBP olarak bugünden itibaren bunu sağlamaya çalışacağız.” şeklinde konuştu.