Akıl almaz yangınlar

Tatlısu’da Tatlısu-Geçitkale anayolunda dün saat 14.00’de Aşır Çetin’e ait ağılın yanında bulunan ve 5 dönüm tarlada, muhtemelen tarla kenarında bulunan cam kırıklarının ısınması sonucu çıkan yangında tarla içerisinde bulunan biçilmemiş arpa, mandıranın kenarında bulunan 10 plastik siyah su borusu tamamen ve 10 harup ağacı kısmen yandı.

Yangın itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri tarafından söndürüldü.



Öte yandan dün saat 12.30 sıralarında, Dörtyol’da Necati Toy yönetimindeki çekici araç ve arkasında takılı olan dorse araçla Mağusa istikametine seyrettiği sırada, aracın lastiğinin patlayıp parçalanması ve jant kısmının asfaltta sürtünerek kıvılcım atarak, yol kenarındaki kuru otlara temas etmesi sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın köyü sakinleri ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu 20 akasya ağacı kısmen, Fatma Fidan’a ait 1 dönümlük biçilmemiş arpa tarlası tamamen ve tarla içerisindeki 8 zeytin ağacı kısmen, Telefon Dairesi’ne ait yeraltı telefon kablosu kısmen yanarak zarar meydana geldi.



Yayla’da bugün 02.00 sıralarında, Reşit Koğanç’a ait ikametgahın garajında bulunan buzdolabının kısa devre yapması sonucu çıkan yangında ise garaj içerisinde bulunan salon aracın sol yan kısmı kısmen yandı, ön kaput tavan ve arka bagaj kapağı ise tavandan düşen kiremitlerden dolayı hasar gördü. Ayrıca garaj içerisinde muhafaza edilen birçok eşya kısmen ve tamamen yandı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

