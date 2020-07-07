Akhamdaliyev, “Kutsal Gün” ve “Geçmişten Geçit” eserini tuvaline resmetti

Sanatçı Farruh Akhamdaliyev, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için “Kutsal Gün” ve “Geçmişten Geçit “adını verdiği iki eserini tuvaline resmederek paylaştı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre sanatçı “Kutsal Gün” adlı kompozisyonunda, doğu halkının renkli yaşamını yansıttığını anlatıyor. Rengarenk, aynı zamanda dinamik desenlerin, esere drama ve sofistike bir görünüm kazandırdığının altını çizerek, ruhun derinliklerine dokunan bir tür melodiyi oluşturduğunu vurguluyor.

Bir diğer eseri “Geçmişten Geçit” adını verdiği eserinde ise; “Orta Asya'da bu tür geçitlere "Dulon" denir. Dulon geçmişten günümüze var olan bir yaşam felsefesi ile doludur. Işığa giden karanlık tünel, isli duvarlar, sütunlar ve günlük yaşamın nitelikleri ile bize hayatımızın geçiciliğini hatırlatıyor” ifadelerini kullanıyor.

Farruh Akhamdaliyev kimdir?

1982 yılında Özbekistan, Taşkent’te dünyaya geldi. 2000 yılında Cumhuriyet Sanat Koleji'nden mezun oldu. 2005 yılında Bihzâd Ulusal Sanat ve Tasarım Enstitüsü'nden mezun oldu. 2000 yılından bu yana, çok sayıda bölgesel ve uluslararası sergilerde yer almaktadır. Forum Fonu'nun desteği ile "Özbekistan Gençliği " sergisinde birincilik ödülüne layık görülmüştür.

Geçmişten Geçit

Kutsal Gün

Bunun yanı sıra;

2000 - «Sınırlar» projesi ikincilik ödülü,

2003 - Polonya Büyükelçiliği desteğiyle genç sanatçıların sanat sergisine katılım,

2006 - Alman Büyükelçiliği'nin desteğiyle "Doğu Simbiyoz" ve "Sanatçı ve yazar" adlı sanat sergilerine katılılım,

2007 - İsviçre Kalkınma ve İşbirliği Ajansı'nın desteğiyle «Tetregon» ve «Takımyıldız» adlı sanat sergilerine katılım,

2012 – Çin’in Cıciang kentinde düzenlenmiş olan BDT ülkeleri sanatçılarının karma sergisine katılım,

2014 – Kore’nin Boryeong şehrinde Uluslararası Sanat sempozyumuna katılım,

2018 – Moskova’da düzenlenen “Tekrar Birlikte” adlı BDT ülkeleri sanatçılarının karma sergisine katılım göstermiştir.

Kişisel sergileri ise;

2006 – Taşkent Intercontinental Hotel’de kişisel sanat sergisi,

2008 - Mısır Cumhuriyeti Kültür Merkezi'nde, Pakistan’ın Karaçi şehrindeki Alman Büyükelçiliği'nde ve Ilkhom Tiyatrosunda kişisel sanat sergileri,

2009 - Anora's Galerisinde kişisel sanat sergisi,

2012 – Kazakistan’ın Astana kentinde bulunan Has Sanat Galerisi'nde kişisel sanat sergisi,

2013 - İstanbul'da kişisel sanat sergisi,

Ayrıca, sanatçının eserleri ABD, Bulgaristan, Polonya, Almanya, İngiltere, Rusya, Kazakistan, İsviçre, Singapur ve Kore'de özel koleksiyonlarda yer almaktadır.