‘AKEL’in oylarını Kıbrıslı Türkler artırdı’

Kıbrıs Cumhuriyeti’nde 2014 yılında ve önceki gün gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde, katılım ve boykot oranlarının neredeyse aynı olduğu bildirildi.

Alithia gazetesi “Rakamlarla Gerçekler… 2014 AP Seçimi ile 2019 AP Seçimi” başlık ve spotuyla manşetten aktardığı haberinde, 2014 yılında yapılan AP seçimi, 2016 yılında yapılan genel seçim ve 2019 yılı AP seçimi katılım-boykot rakamlarını karşılaştırdı.

Gazete, 2014 yılındaki AP seçiminde 266 bin 891 seçmenin oy kullanıp 352 bin 68 seçmenin oy kullanmadığını, 2019 yılında da 288 bin 483 seçmenin oy kullanıp, 340 bin 25 seçmenin oy kullanmadığını yazdı.

Habere göre, genel seçim rakamlarına bakıldığında ise, 362 bin 542 seçmenin oy kullanıp, 180 bin 644 seçmenin oy kullanmadığı görüldü.

En büyük kayıp DİSİ’nin

Gazete, en büyük oy kaybını DİSİ’nin yaşadığını ve 2014 yılı AP seçiminde 97 bin 732 oy alan DİSİ’nin, 2019 yılı AP seçiminde 81 bin 539 oy aldığını kaydetti.

DİSİ’nin akabinde, en fazla oy kaybı yaşayan partinin Vatandaşlar İttifakı-Ekologlar olduğunu yazan gazete, bu partinin sadece 9 bin 232 oy alabildiğini belirtti.

AKEL’deki artışın sebebi Kıbrıslı Türkler

AKEL’e bakıldığında ise, küçük bir oy artışı görüldüğünü, ancak bu artışın “suni bir artış” olduğunu kaydeden gazete, bu artışın Kıbrıslı Türklerin oyları sayesinde olduğunu ve bu oylar olmasaydı, AKEL’in 2014 yılına kıyasla bin 687 oy kaybı yaşayacağını yazdı.

Gazete, DİKO’nun ayrı bir kategoride bulunduğunu ve partinin, “büyük bir oy kazancı sağladığı” konusunda imaj oyunları yaptığını; ancak gerçekte, Dayanışma Hareketi ile kurduğu ittifak sayesinde oylarını artırdığını kaydetti.

Dayanışma Hareketi’nin 2014 yılından sonra kurulduğuna ve o dönemde AP seçiminde yer almadığına işaret eden gazete, bu sebepten ötürü DİKO’nun gerçekte ne kadar oy artırdığının veya kaybettiğinin hesaplanamadığını yazdı.

EDEK ve ELAM’ın oyları arttı

Haberde, EDEK ve ELAM’ın da oylarını artırdığına dikkat çekilerek, özellikle ELAM’ın, 2014 yılında 6 bin 957 olan oy sayısının, 2019 seçiminde 16 bin 210’a çıktığı ifade edildi.

Kıbrıslı Türklerin oylarının yüzde 71,98’i AKEL’e gitti… ELAM’a 14 oy çıktı

Gazete, bir diğer haberinde ise, Kıbrıslı Türklerin oylarının yüzde 71,98’inin AKEL’e gittiğini, aşırı sağ Rum Ulusal Halk Cephesi’ne de (ELAM) sandıktan 14 oy çıktığını yazdı.

AKEL’in adayı Niyazi Kızılyürek’in aday olmasının, Kıbrıslı Türklerin oylarının AKEL’e gitmesini sağladığını kaydeden gazete, Kıbrıslı Türklerden Yasemin Hareketi’ne bin 335 oy (yüzde 23,57), DİSİ’ye 68 oy (yüzde 1,2), KSP’ye 56 oy (yüzde 0,99), EDEK’e 48 oy (yüzde 0,85), DİKO’ya 27 oy (yüzde 0,48), Vatandaşlar İttifakı-Ekologlar’a 18 oy (yüzde 0,32), Demokratik Cephe’ye (DİPA) 16 oy (yüzde 0,28), ELAM’a 14 oy (yüzde 0,25), Milliyetçi Kurtuluş Hareketi’ne (EAK) 1 oy ve bağımsız adaylar Haris Aristidu ile Mihalis Paraskevas’a ikişer oy gittiğini belirtti.

Gazete, toplam rakamlara bakıldığında ise Kızılyürek’in 25 bin 51 oy, Yasemin Hareketi’nin 4 bin 786 oy, KSP’nin de 170 oy aldığını yazdı.

AKEL Lefkoşa ve Larnaka’dan birincilikle çıktı

Politis gazetesi ise, DİSİ’nin bir önceki seçimde Güney Kıbrıs’taki tüm bölgelerden birincilikle çıktığını; ancak bu seçimde, AKEL’in bir adım öne geçtiğini yazdı.

Gazete, AKEL’in Lefkoşa Rum Kesimi ve Larnaka’daki sandıklardan birinci parti olarak çıktığını kaydederken, Hloraka, Kakopetria, Paralimni, Athienu (Kiracıköy) ve Emba gibi küçük köylerin, ELAM’a oy verdiğini ve bu durumun düşündürücü olduğunu belirtti.

Tercih oyları belirleyici oldu

Fileleftheros gazetesi de, seçmenlerin kullandığı tercih oylarının, siyasi partilere mesaj verdiğini yazdı.

Gazete, partilerin “ağır topları” olan ve anketlere göre iyi bir oy sayısına sahip olduğu tahmin edilen DİSİ’den Nikos Tornaridis’in, AKEL’den Neoklis Silikiotis’in ve DİKO’dan Marinos Musiottas’ın, beklenen oyu alamadığını kaydetti.

Prodromu’dan açıklama

Haravgi gazetesi ise, Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’ya AP seçimi sonuçlarıyla ilgili soru sorulduğunu, ancak Prodromu’nun “sonuçları yorumlamıyoruz” şeklinde yanıt verdiğini yazdı.

Habere göre Prodromu, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in, seçimin medeni bir ortamda yapılmış olmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Gazete, bir diğer haberinde de, AP milletvekilliğine seçilen Yorgos Yeorgiu’dan boşalan Meclis sandalyesine, Andreas Pasiurtidis’in atandığını yazdı.