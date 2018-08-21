AKEL’den Türkçe bayram tebriği

Güneydeki AKEL partisi bayram nedeniyle mesaj yayınlandı.

Genel Başkan Andros Kiprianu imzasıyla yayınlanan mesajda, Federal Kıbrıs temennisi dile getirildi.

İşte AKEL’in mesajı

Bayram vesilesiyle, AKEL, bütün Kıbrıslıtürk yurttaşlarımıza ve Kıbrıs’taki Müslümanlara sevgi, barış ve ilerleme dileklerini dile getirmektedir.

Kıbrıs’ın, Hristiyan-Müslüman tüm yasal sakinlerinin dini bayramlarını yine barış ve dostluk içerisinde kutlayacakları bir ülke olmasını diliyoruz. Gelecek bayramı Kıbrıslırum-Kıbrıslıtürk-Ermeni-Maronit ve Latin, bütün Kıbrıs halkının ortak vatanımızın gerçek efendisi olacağı, yabancı ordulardan ve bağımlılıklardan kurtulmuş, özgür, yeniden birleşmiş ve federal bir Kıbrıs’ta kutlamasını diliyoruz.