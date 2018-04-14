AKEL'den RİK kanalına ambargo

AKEL’in, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun Suriye ile ilgili açıklamalarını yayınlamayan Rum Radyo ve Televizyon Kurumu RİK’e ambargo uygulama kararı aldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, AKEL’in yaptığı yazılı açıklamada, RİK’in son zamanlarda AKEL’den yapılan açıklamalara veya AKEL ile ilgili haberlere yayınlarında yer vermediğinin kaydedildiğini ve AKEL’in bundan böyle RİK yayınlarına katılmama kararı aldığını yazdı.