AKEL'den Erhürman'a tebrik

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a bir mektup göndererek yeniden genel başkanlık görevine seçilmesini kutladı.

AKEL Genel Sekreteri Kiprianu, CTP Genel Başkanı Erhürman’a gönderdiği mektubunda şunları ifade etti:

“AKEL Merkez Komitesi adına Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanlığına yeniden seçilmeni kutlarım.

Bu vesileyle AKEL ile CTP arasındaki tarihsel ilişkilerin önemini vurgulamak istiyorum. Bu ilişkiler, ilgili BM kararlarında ve Üst Düzey Anlaşmalarda belirtildiği gibi, federal bir çözüme ulaşma mücadelesinde halkımızın birliği için temel bir garantiyi oluşturmaktadır.

Kıbrıs Sorunu ile ilgili yeni zorlukların yaşandığı bir zamanda partilerimizin, ülkemizin ve halkımızın yeniden birleşmesi için gerekli vizyonla zorluklara çözüm bulma konusunda tarihi bir sorumluluğu vardır.

İşbirliğimizin ve iletişimimizin süreceğinden ve partilerimizin ilişkilerinin daha da güçleneceğinden kuşkum yok."