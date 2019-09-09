AKEL'den ‘Başörtülü öğrencinin uzaklaştırılmasına’ kınama

AKEL, Apostolu Varnava Lisesi’nde başörtüsüyle okula giden Suriyeli bir kız öğrencinin okul müdürü tarafından okuldan uzaklaştırılmasını kınadı: sessiz kalmayacağız

AKEL, Apostolu Varnava Lisesi’nde başörtüsüyle okula giden Suriyeli bir kız öğrenciyle ilgili okul müdürü tarafından okuldan uzaklaştırılma kararı alındığını açıkladı.

Bunun üzerine aynı okuldaki öğrenciler ve sosyal medyadaki kişilerin tepkisi sonrasında Eğitim Bakanı’nın devreye girerek uzaklaştırma alan öğrencinin ailesi ve okul yetkilileri ile bir araya geldiğini ve ‘müdürün ırkçı tutumunu örtmeye çabalandığını’ ileri sürdü.

Çocuk Hakları Komiseri’nin, Başsavcı’dan müdahale talep ettiğini kaydeden AKEL, Eğitim Bakanı’nın ‘anlaşmazlıkların çözümü için’ ırkçı tutumu sergileyen ve buna maruz kalan mağdurun bir araya getirilmesinin kabul edilemez olduğunu yazdı.

AKEL şöyle devam etti:

“Nazist ELAM’ın değer ve ideallerini paylaştığını bizzat kendisi beyan etmiş olan Eğitim Bakanı bu tutumuyla da son yıllarda yaşanan benzer olayların üstünü örtmektedir. Söz konusu olayın azmettiricisi Eğitim Bakanlığı’nın üst yönetimidir. AKEL bu meselenin üstünün örtülmesine sessiz kalmayacaktır.”