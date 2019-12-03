AKEL, ülkenin yeniden birleşmesi için harekete geçiyor

AKEL, basın toplantısı gerçekleştirerek ülkenin yeniden birleşmesi için harekete geçeceklerini açıkladı.

Gerçekleştitilen basın toplantısında AKEL Merkez Komitesi Genel Sekreteri Andros Kiprianu, yurdun yeniden inşasını ve toplumun yeniden organizasyonunu hedefleyecek bir öneri için harekete geçtiğini açıkladı.



Kiprianu; "Başka bir Kıbrıs’ı, yeniden birleşmeyi, toplumsal dayanışmayı, çevreyi, kültürü ve insan haklarını, bizim için, çocuklarımız ve torunlarımız için farklı bir geleceğin temellerini atacak alternatif önerileri vizyon edinen güçlerle birlikte bu öneriyi biçimlendirmeye başlamak istiyoruz” dedi.

Bu öneriyi AKEL’in 2020 yılının Haziran ayında gerçekleştirilecek Olağan Kıbrıs Kongresi’nde tartışmanın merkezine koymak için toplumun çoğunluğuyla birlikte biçimlendirmeyi başarmayı amaçladıklarını dile getiren Andros Kiprianu; “Bir şeyi daha net bir biçimde belirtmek istiyorum. AKEL neredeyse 100 yaşını dolduruyor. AKEL bu ülkede en uzun süre yaşayan kurumlardan biridir. Tüm bu yıllar boyunca iktidarda kim olursa olsun, iyiye ve yurdun yararına katkıda bulunmayı asla reddetmedik. Ancak hükümet görevi yapanlar hiçbir şekilde bizim toleransımızı, yaptıklarına katlanacağımızı hesap ederek hareket etmesinler. Toleransımız tükendi ve herkes sorumluluklarını üstlenmelidir” sözleriyle tamamladı.