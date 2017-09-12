AKEL, TDP'yi ziyaret etti

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, partisini ziyaret eden AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu başkanlığındaki heyetle görüştü.

Görüşmeye, TDP Genel Başkanı Özyiğit’in yanı sıra milletvekili Hüseyin Angolemli, Parti Meclisi ve Dışilişkiler Komitesi üyesi Evrim Benzetsel ve Dışilişkiler Komitesi üyesi Mehmet Hoca da katıldı.

AKEL’den ise Politbüro üyesi ve Kıbrıs Sorunu Bürosu Sorumlusu Tumazos Çelebis ve Merkez Komite Üyesi, Kıbrıs Sorunu Bürosu üyesi Stavri Kalopsidiotu da görüşmede hazır bulundu.

Toplantının ardından Özyiğit ile Kiprianu basına ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, Crans Montana sürecinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, görüşme sürecinin en kısa sürede yeniden başlaması gerektiği kaydedildi.

Özyiğit: " 'Federasyon çerçevesinde çözüm arayışları bitti' söylemlerini reddediyoruz"

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, AKEL heyeti ile yaptıkları toplantıda görüş alışverişinde bulunduklarını, Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirme yaptıklarını ve bundan sonraki süreçte neler yapılabileceğini konuştuklarını söyledi.

Crans Montana sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından “federasyon çerçevesinde çözüm arayışları bitti” şeklindeki söylemleri savunanların sesinin iki toplumda da yükselmeye başladığını kaydeden Özyiğit, bu söylemi reddettiklerini belirtti.

Özyiğit, 11 Şubat 2014 tarihli Ortak Açıklama çerçevesinde federal Kıbrıs tezinin en güçlü tez ve tek seçenek olduğunu söyledi.

Özyiğit, toplantıda, Maronit köylerinin açılması ve Maraş’a yönelik yaklaşımların da görüşüldüğünü dile getirdi.

Müzakerelerin yeniden ne zaman başlayacağını da değerlendirdiklerini söyleyen Özyiğit, bir an önce yeniden, kaldığı yerden başlaması gerektiğini kaydetti.

Görüşmeler başlayana kadar iki toplumun birbirine yakınlaşması, iş ve güç birliği sağlanması gerektiğini dile getiren Özyiğit, buna yönelik çabalarının süreceğini belirtti.

Özyiğit, hedeflerinin, bölünmüş vatanın birleştirilmesi, gelecek nesillerin kan ve gözyaşı olmayan, barış içinde ortak ve güzel bir geleceğe ulaşması olduğunu vurguladı.

Kiprianu: "Çözüm yanlıları görüşmelerin yeniden başlması için çaba sarf etmelidir"

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, TDP heyeti ile Crans Montana süreci ve sonrasına ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Sürecin başarısızlığa uğramasının ardından çözüm perspektifi ve hedefinden uzaklaşıldığı bir döneme girildiğini dile getiren Kiprianu, bundan her iki partinin de endişe duyduğunu belirtti.

Çözüm yanlılarının, görüşmelerin yeniden başlamasına yönelik çaba harcaması gerektiğini söyleyen Kiprianu, çözümsüzlük uzadıkça çözüme ulaşmanın zorlaştığını kaydetti.

Müzakerelerin en erken zamanda başlamasını sağlayacak ön koşulların yaratılması konusunda TDP ile aynı görüşü paylaştıklarını söyleyen Kiprianu, görüşmelerin BM Genel Sekreteri’nin Crans Montana’da sunduğu çerçevede başlaması gerektiğini belirtti.

TDP ile yaptıkları görüşmede temaslarına devam etme ve çabaları yoğunlaştırma kararı aldıklarını belirten Kiprianu, Özyiğit’in de dile getirdiği gibi genç nesillerin kendilerinin yaşadığı travmaları ve acıları yaşamalarını istemediklerini kaydetti.

Kiprianu, TDP görüşmesi öncesinde geçtiğimiz günlerde CTP ile de görüşme yaptıklarını, Kıbrıs Türk toplumu içinde yurdun yeniden birleşmesini isteyen güçlerin var olduğunu görmekten mutluluk duyduklarını belirtti.