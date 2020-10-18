AKEL: Tatar’ın seçilmesi olumsuz bir gelişme​​​​​​​

AKEL Kuzey Kıbrıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini değerlendirdi, yazılı açıklamada “Sn. Tatar'ın Kıbrıs Türk toplumunun liderliğine seçilmesi, kendisinin Kıbrıs sorununa ilişkin tezleri göz önüne alındığında, olumsuz bir gelişmeyi teşkil etmektedir” denildi.

AKEL’den yapılan açıklamada “Kıbrısrum tarafı müzakerelerin yeniden başlaması konusunda kararlı ve tutarlı kalmalıdır” denilerek şunlar kaydedildi:

“Sn. Tatar'ın Kıbrıs Türk toplumunun liderliğine seçilmesi, kendisinin Kıbrıs sorununa ilişkin tezleri göz önüne alındığında, olumsuz bir gelişmeyi teşkil etmektedir. Bundan bağımsız olarak, BM Genel Sekreteri'nin müzakereleri canlandırmaya yönelik çaba üstlenme niyetini defalarca yinelediği gerçeği dikkate alınarak, Kıbrısrum tarafı müzakerelerin Crans Montana’da kesildiği yerden yeniden başlaması konusunda kararlı ve tutarlı kalmalıdır. AKEL, işgal altındaki bölgede yapılan oylama sonucunda oluşan durumun toplu bir değerlendirmesini yapacaktır.”