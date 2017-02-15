Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu tarafından yapılan açıklama yapılarak, Enosis plebisiti anma kararının müzakerelerde ciddi soruna yol açyığı kaydedildi.

Açıklama şu şekilde:

Enosis referandumuyla ilgili olarak Meclis’in çoğunluğu tarafından alınan kararın Kıbrıs sorununun çözümü için devam eden çabada ciddi soruna yol açtığı açıkça görülmektedir.

Söz konusu karar Kıbrıs sorununun İki Bölgeli iki Toplumlu Federasyon temelinde çözümüyle aynı fikirde olmayan Kıbrıstürk Sağı ve aşırı sağı tarafından elbette ki istismara uğramaktadır. Ancak bunun olacağı kesinlikle beklenen bir şeydi.

Mesele, yaratılan olumsuz ve nahoş duruma karşı koymak için bundan sonrasında ne yapacağımızdır. Bu hareketin zamansız olduğunu hükümetteki partinin Başkanı’nın kabul etmesi yeterli değildir. Oylama sırasında DİSİ’nin çekimser kalması gerçekte bu öneriye lehte oy vermekle eşit güçtedir. Hükümetteki partinin bu konuda sorumlulukları var çünkü ELAM’ın kuyruğu haline gelerek bu durumun yaratılmasına katkıda bulundu.

Bu kararın Kıbrısrum tarafına sorumluluk yüklemek hedefiyle kullanılmasına, istismar edilmesine izin vermeyeceğine dair Cumhurbaşkanı’nın sözleri de sorunu çözmeye yeterli değildir. Cumhurbaşkanı’nın en azından yapması gereken şey bu karardan konumunu ayırması ve müzakere sürecinin devam etmesi için güçlüklerin aşılmasına yönelik inisiyatif üstlenmesidir. Müzakere sürecinin korunması için Sayın Akıncı’nın da sorumluluğu vardır ve Sayın Akıncı’da buna uygun olarak bu yönde hareket etmelidir.