AKEL, İlker Kılıç'ın törenine katılacak

AKEL, geçtiğimiz hafta Londra'da yaşamını yitiren Kıbrıs Türk solunun önemli isimlerinden biri olan İlker Kılıç için taziye mesajı paylaşırken, Kılıç'ın yarın gerçekleşecek olan cenaze törenine katılacağını açıkladı.

AKEL'den yapılan açıklama şöyle;

"İlker Kılıç’ın vefatından duyulan derin acıyı paylaşıyor; ailesine, CTP’deki yoldaşlarına ve dostlarına en içten taziyelerimizi sunuyoruz.

Cumhuriyetçi Türk Partisi saflarında yıllarca mücadeleler veren İlker Kılıç’ın vefatından duyulan derin acıyı paylaşıyor; ailesine, CTP’ndeki yoldaşlarına ve dostlarına en içten taziyelerimizi sunuyoruz.

İlker Kılıç CTP’nin kurucu üyelerindendi ve tüm yaşamı boyunca Kıbrıs’ın ve Kıbrıs halkının yeniden birleşmesi için ilerici mücadelelerin en ön safında yer aldı. Düşünceleri ve çalışmaları nedeniyle Kıbrıs’ın işgal altındaki bölgesinde olduğu kadar Türkiye’de de kovuşturmalara ve hapislere maruz kaldı. O, Kıbrıstürk Solu’nun mücadelelerinin aydınlık bir sembolü ve özellikle 1973’ten itibaren yaşadığı İngiltere’de yeniden yakınlaşma hareketinin aktif bir üyesi oldu. AKEL’in yakın dostu olan Kılıç geçen sene Londra’da İki Toplumlu İnisiyatif’in kuruluşunda da öncü oldu.

İlker Kılıç’ın yarın Lefkoşa’da yapılacak cenaze törenine AKEL de katılacaktır."