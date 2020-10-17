AKEL ‘endişeli’

AKEL, Derinya barikatında bugün planlanan etkinliğin, barışçıl çerçeveden olası bir sapma konusunda endişeleri artırdığına işaret etti.

Bunun gerçekleşmesi halinde, hem müzakerelerin yeniden başlama olasılığına hem de Kıbrıs sorununa çözüm olasılığına ciddi zararlar verileceğine işaret eden AKEL, “Halkımızın işgal gücünün yeni oldu bittileriyle ilgili haklı öfkesinin, işgal altındaki topraklarda Türkiye ve yandaşlarının politikalarının gerçekleştirilmesini kolaylaştıran davranışlar ve şiddet olaylarıyla hiçbir ilgisi olmamalıdır” açıklamasında bulundu.

AKEL günlerdir endişelerini hükümete ilettiğini de yinelerken, bir kez daha hükümeti ‘ülkemize sadece zarar verecek durumlardan kaçınmak için gerekli tüm tedbirleri almaya çağırdı’.