AKEL: Anastasiadis’i ciddiyete çağırıyoruz

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu Astra radyosuna yaptığı açıklamada Kıbrıs Cumhurbaşkanı Anastasiadis’in “Kıbrıs sorununa ilişkin olarak halkla alay etmeyip, Kıbrıs halkına gereken saygıyı göstermesi gerektiğini” söyledi.

Anastasiadis’in son dönemde neyi kabul etmesinin söz konusu olmadığını sürekli olarak tekrarladığını belirten Kiprianu, Anastasiadis’in yalpalamalarına işaret etmesinin AKEL’in yükümlülüğü olduğunu söyledi. Kiprianu, AKEL’in Anastasiadis’in Kıbrıs sorununun çözüm olasılığını arttıracak şekilde hareket edip ciddi olması gerektiği konusunda ısrar ettiğini vurguladı.

Andros Kiprianu, kendisinin ya da AKEL kadrolarının hangi açıklamalarıyla Türkiye’nin çıkarlarına hizmet ettiğini Anastasiadis’in açıklamasını istedi.