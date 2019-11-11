AKEL: Anastasiadis hükümeti cevap vermelidir

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu Anastasiadis’in 25 Kasım’da Berlin’de gerçekleştirilecek üçlü buluşmanın boşuna yapılacağını kendisine söylediğine dair Mehmet Ali Talat tarafından yapılan açıklamaya hükümetin cevap vermesi yükümlülüğü olduğunu kaydetti.

“Muhalefetteyken tam şeffaflıktan yana konuşanların şimdi hükümetteyken pek çok şeyi saklayıp geçiştirmeye çalıştığına” işaret eden Kiprianu, bu buluşmanın önemli olduğunu ve Berlin’de varılacak anlaşmayla özlü müzakerelerin yeniden başlaması hedefiyle gayri resmi konferansın yolunun açılmasının önemini herkesin anlaması gerektiğini belirtti.