Akdoğan’da Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı askeri birlikte görev yapan bir uzman çavuşa yapılan testin pozitif çıkması askeri ve sivil makamları harekete geçirdi.

Akdoğan’da sivil halka da açık olan askeri kantin ve pastane kapandı.

İki askeri birliğin giriş çıkışları dururken, tüm izinlerin iptal edildiği öğrenildi. YENİDÜZEN’e bilgi veren Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, uzman bir çavuşun testinin pozitif çıktığını doğruladı, ilgili kişinin köyde bulunan askeri birlik içindeki bir lojmanda ikamet ettiğini belirtti.

Latif, askerin tüm önlemleri aldığını birliklere giriş ve çıkışların durdurulduğunu söyledi. Sivil halka da hizmet veren askeri kantin ve pastanenin de kapatıldığını ifade eden Latif, askerin kendini izole ettiğini kaydetti.

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