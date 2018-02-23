Akdoğan'da kaçak et

Akdoğan’da 340 kilo kaçak et ve ciğer ele geçirildi. Polisten yapılan açıklamaya göre, dün akşam saat 22.00 sıralarında operasyonda H.C.M.’nin (E-18) kullanımında bulunan kamyonet aracın arka damper kasasının altına gizlenmiş yaklaşık 170 kg sığır eti ve 170 kg sığır ciğeri bulundu. Kaçak etlere el koyan polis H.C.M’yi de gözaltına aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.