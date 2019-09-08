Akdoğan'da ilk kez ayin düzenlendi

Akdoğan'ın diğer ismi Lisi köyünde Kıbrıslı Rumların simgesi olan 131 yıllık (Panaya Meryem Ana) kilisesinde 45 yıl sonra dün ayin yapıldı. Sabahın erken saatlerinde yüzlerce Kıbrıslı Rum ayin töreni için Akdoğan köyüne gelirken, polis ayin yapılacak bölgede tedbir aldı.

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