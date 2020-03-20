Akdoğan’da anlamlı bağış

Akdoğan’daki esnaflardan Kasapoğlu Market, işletmecisi Özge Kasapoğlu öncülüğünde, ihtiyaçlı aileler için yardım elini uzattı.

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Coronavirüs salgınıyla ilgili mücadele konusundaki çalışmalarının devam ederken bu zorlu süreçte ihtiyaçlı aileler için yardım elini uzatan ilk esnafın Özge Kasapoğlu olduğunu ifade ederek, öncü olması dileğinde bulundu.

Özge Kasapoğlu’nun, hazırlamış olduğu yardım paketlerini, ihtiyaçlı ailelere ulaştırılması için belediyeye teslim ettiğini kaydeden Latif, duyarlı davranışı için Kasapoğlu’na teşekkür etti.

“Bu süreci hep birlikte el ele vererek dayanışma içinde atlatacağımızdan kuşkum yoktur. DERTLER PAYLAŞINCA AZALIR...” diyen Latif, ekonomik durumu yerinde olan vatandaş veya işletmelerin de bu duyarlılığı göstermesi temennisinde bulundu.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Korona virüs salgınıyla ilgili mücadele konusundaki çalışmalarımız devam ederken bu zorlu süreçte ihtiyaçlı aileler için yardım elini uzatan ilk esnafımız Özge Kasapoğlu, hazırlamış olduğu yardım paketlerini ulaştırmamız için bizlere teslim etmiştir. Bu duyarlı davranışı için kendilerine çok teşekkür eder. Bu süreci hep birlikte el ele vererek dayanışma içinde atlatacağımızdan kuşkum yoktur.