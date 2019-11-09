Akdoğan'da ani ölüm!
Akdoğan sakinlerinden Yusuf İSGİT (E-66), bugün saat 18.30 sıralarında, Akdoğan Sağlık Ocağı'nda bulunduğu sırada rahatsızlanarak ambulans ile hastaneye kaldırıldığı esnada yaşamını yitirdi.
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Akdoğan sakinlerinden Yusuf İSGİT (E-66), bugün saat 18.30 sıralarında, Akdoğan Sağlık Ocağı'nda bulunduğu sırada rahatsızlanarak ambulans ile hastaneye kaldırıldığı esnada yaşamını yitirdi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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Etiketler : Polis Basın Bülteni, ölüm, Yusuf İsgit
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