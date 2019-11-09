Akdoğan'da ani ölüm!

Akdoğan sakinlerinden Yusuf İSGİT (E-66), bugün saat 18.30 sıralarında, Akdoğan Sağlık Ocağı'nda bulunduğu sırada rahatsızlanarak ambulans ile hastaneye kaldırıldığı esnada yaşamını yitirdi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.