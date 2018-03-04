Akdoğan'da 'Açık Hava Spor Merkezi'ne hizmette…

Fehime ALASYA

Akdoğan Belediyesi tarafından bölgeye kazandırılan yaklaşık 4 Bin metre karelik Açık Hava Spor Merkezi, spor ve eğlence alanına yeni bir can kattı.

Bölge insanının, özellikle gençlerin uğrak mekânı olan spor tesisi herkesin takdirini topladı.

Açılışı şubat ayının ortasında yapılan tesis, gençlere futbol, basketbol, voleybol, tenis gibi pek çok alanda faaliyet yürütme imkânı sağlarken, çocuklara oyun parkı, yetişkinlere ise açık hava spor aletleri ile spor yapma imkânı tanıyor.

Akdoğan Belediyesi’nin köy içerisinde hizmete açtığı Açık Hava Spor Merkezi’ne vatandaşlardan yoğun ilgi... Merkez, hem sporcuların hem sağlıklı yaşamı benimseyen vatandaşlardan takdir toplarken bölgeye yeni bir soluk getirdi.

Sıra ikinci etapta

Başbakan Tufan Erhürman yanında pek çok siyasinin katılımıyla yapılan açılışta, tesis, tüm katılımcılardan tam not almıştı.

Bölgede bulunan spor akademilerine, spor kulüplerine ve spora gönül veren her bir bireye de imkân sağlayan tesiste birinci basamak olan 600 Bin TL’lik çalışma sona ererken, ikinci etabıyla ilgili çalışmaların ise bu yıl devam edeceği belirtildi.

Halı saha, Voleybol sahası, Basketbol sahası, Tenis sahası ve Oyun Parkı’nın çalıştırılması için de ihaleye çıkan Akdoğan Belediyesi, gece, gündüz, bölgeye canlılık getirmeye hazırlanıyor.

Göreve gelirken söz verdiği projelerin tamamını bölgeye kazandırmanın mutluluğunu yaşayan Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, Açık Hava Spor Merkezi’nin en büyük vaadi olduğunu kaydetti.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Latif, bölgelinin merkeze yoğun ilgi gösterdiğini, bu ilgiden oldukça memnun olduklarını kaydederken, ikinci etap için çalışmaların başlayacağını kaydetti.

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif:

“Söz verdiğim en büyük projeydi”

“Bu proje seçimlerde söz verdiğim en büyük projeydi. Hayata geçirmek için üzerinde çok kafa yorduk. Yapabilip yapamayacağımı çok düşünmüştüm ama peşini bırakmadım. Bu projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bölge halkı da çok memnun ve ilgili, bu bizi sevindiriyor…

Köyün çok güzel bir konumunda, yıllarca vakıflar idaresinden icar edilen, arpa ve buğday ekilen bir arazi vardı.

Bu yeri gençlerimizin, çocuklarımızın, kadınlarımızın ve tüm halkımızın kullanabileceği projemizle hizmete sunduk.

Tüm halkın kullanabileceği açık hava spor tesisinin birinci etabı tamamlandı.

Birinci etapta Halı saha, Voleybol sahası, Basketbol sahası, Tenis sahası, dış mekân spor aletleri ve Oyun Parkı bulunuyor.

İkinci etabında ise kafeteryası, duş ve tuvaleti, iç mekân spor aletleri, darts, masa tenisi, bilardo gibi sporlarıdır… Toplamda 2 milyonluk bir projedir. 600 Bin TL’lik ilk etabı tamamlandı. Bu yıl da ikinci etabıyla ilgili çalışmalarımız devam edecek.”

“Hayalimdeki projeleri ancak bu süre zarfı da gerçekleştirebilirim”

“En az üç dönem için aday oldum, çünkü hayalimdeki projeleri ancak bu süre zarfı da gerçekleştirebilirim. Birinci dönemim belediyemizin normalleşmesi süreci, ikinci ve üçüncü de köyümüzün ‘köyden kente gitmesi’ için yapılacak çalışmalar olacak.”