Akdoğan yaşlıları Yeşilırmak’ı gezdi

Akdoğan Belediyesi İkinci Bahar Yaşam Kulübü üyeleri için Yeşilırmak gezisi düzenlendi.

Bu yıl 5.sini düzenlediğimiz gezimize,270 üyemizin katılması bizleri onurlandırmıştır.65 Yaş ve üzeri vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak, ikinci baharını yaşayan üyelerimizin yaşamdan kopmayarak mutlu bir şekilde hayatlarının sürdürülmelerinin sağlanması amacıyla çalışmalarımıza aralıksız devam etmekteyiz.

Yıl içerisinde planlamış olduğumuz geziyi gerçekleştirmekten ve vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmekten dolayı ayrı bir gurur yaşıyoruz.

İlk olarak Gönyeli’de Lungo Cafe’de çay-kahve molası verildi. Ardından Yeşilırmak’ta bulunan çilek bahçelerine gidilerek alışverişler yapıldı. Hem yerli üreticilerimize hem de bölge esnafına katkı koyan üyelerimiz güzel havanın tadını çıkarırken anı fotoğrafları çekme şansı da yakaladılar. Daha sonra Gemikonağı’nda bulunan Aspava Restorantta müzik eşliğinde yemek yenilerek güzel ve keyifli saatler yaşandı.

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet LATİF Yaşlılar Haftası dolayısıyle düzenlenen organizasyona katılan tüm üyelerimize bizlere duydukları güven ve memnuniyetten dolayı teşekkürlerini sundu.