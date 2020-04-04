Akdoğan Belediyesi’nden örnek davranış 

Devrim DEMİR

Dünyayı etkisi alan Covid-19 salgını ile ilgili ülkede son üç haftadır tedbirler arttı.

Özellikle köy yerlerinde belediyelerin aldığı sıkı tedbirler gözle görülür halde devam ediyor.

Mesarya köyünün en büyük yerleşim yerlerinden biri olan Akdoğan köyünde, belediye personeli 7/24 görev başında.

Akdoğan Belediye personeli, köyün giriş noktalarında her gün köye giriş yapan araçları dezenfekte ediyor.

Faaliyetleri devam eden marketler, kasap, banka ve petrol istasyonları her gün için belediye personeli tarafından ilaçlanırken, 60 yaş ve üzeri kişilerin tüm ihtiyaçları belediye personeli tarafından karşılanmakta.

Salgının başladığı gün itibarı ile tedbirlerini arttıran Akdoğan Belediyesi, köyde birçok ailenin de mağdur olmaması adına belediyeye yapılan yardımları eşit şekilde dağıtıyor.

Belediyenin örnek ve duyarlı davranışı belde halkının takdirini topluyor