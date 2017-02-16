Akdoğan Belediyesi Çocuk Korusu kayıtları başladı
‘Haydi Çocuklar Koroya’ sloganı ile Akdoğan Belediyesinin çocuk korusu kayıtları başladı.
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‘Haydi Çocuklar Koroya’ sloganı ile Akdoğan Belediyesinin çocuk korusu kayıtları başladı. Şef ve Eğitmenler Hare YAKULA, Kemal ATAKAN, Dilara GÜRÇAĞ belirlendi. 4-12 Yaş arası tüm çocukların katılacağı kurslar Pazartesi günleri Akdoğan Belediyesi binasında 18.00 ile 19.00 saatleri arasında yapılacak.
Bilgi ve kayıtlar için
377-9090
377-7459
0533 840 2966
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Etiketler : müzik, yerel yönetimler
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