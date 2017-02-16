‘Haydi Çocuklar Koroya’ sloganı ile Akdoğan Belediyesinin çocuk korusu kayıtları başladı. Şef ve Eğitmenler Hare YAKULA, Kemal ATAKAN, Dilara GÜRÇAĞ belirlendi. 4-12 Yaş arası tüm çocukların katılacağı kurslar Pazartesi günleri Akdoğan Belediyesi binasında 18.00 ile 19.00 saatleri arasında yapılacak.

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