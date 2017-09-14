

Kıbrıs kıyılarında tropik balık türlerinden “Parupeneus forsskali” (Kızıldeniz Barbunu) görülmeye başladığı haber verildi.

Politis’in haberine göre Süveyş Kanalı üzerinden bölgeye gelen balık, ilk olarak Pile açıklarında saptandı.

Gazete, Kıbrıslı Rum balıkçıların “taş barbun” olarak isimlendirdiği tropik barnunun Akdeniz’e özgü barbundan; üzerindeki siyah çizgi ve farklı tadıyla ayrılabileceğini yazdı.

