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ABD Başkanı Donald Trump'un "Rusya hazır ol, füzeler gelecek" tweet'i üzerine karşılıklı söz düellosunun ve hatta mutedil açıklamaların hemen ardından Akdeniz'de ve Suriye'de bir güç yığılması hareketliliği başladı.

Doğu Akdeniz'de gövde gösterisinin başrolünde iki destroyer var.

ABD donanmasının gözbebeği "en gelişmiş güdümlü füzelerin mobil rampası" destroyer Donald Cook. Diğeri ise Rus donanmasının Tartus üssündeki en değerli kruvazör "Moskva".

Akdeniz'de zaten bir deniz gücü ve hava varlığı vardı.

Trump'ın açıklamaları sonrası bölgede takviyeler yapılıyor.

ABD-Rusya gerilimi öncesinde de Amerika'nın bölgede gemileri vardı.

Bunlardan birinde 60 Tomahawk bulunuyor. Ayrıca 150 seyir füzesi bulunan bir denizaltının da bölgede olduğu iddia ediliyor.

6. Filo zaten ABD'nin Akdeniz'deki devamlı görev gücü. Ayrıca Harry Truman uçak gemisi ve 4 eşlikçisi kruvazör Amerika'daki üslerinden ayrıldılar. Menzillerinin de Akdeniz olduğu söyleniyor.

İngiltere ve Fransa bu gerilimde Amerika'nın yanında olduklarını açıkladı. İngiltere'nin bölgede bir denizaltısı var. Ayrıca İngilizlerin bölgedeki hava güçlerini takviye ettiklerine dair haberler geliyor. İngiltere'nin Kıbrıs'ta Agrotur ve Dikelya adında iki üsü bulunuyor.

sputnik

ABD Başkanı Donald Trump, bugüne de Suriye ile ilgili tweetle başladı: ''Suriye'ye saldırının ne zaman gerçekleceğini asla söylemedim. Çok yakında olabilir ya da hiç de yakın olmayabilir!''

Dün ''Hazır ol Rusya, akıllı füzeler geliyor'' tweetiyle ortalığı karıştıran Trump, bugün ABD saatiyle şafak sökmeden şu tweeti attı:

'HANİ NEREDE TEŞEKKÜRLER AMERİKA'

''Suriye'ye saldırının ne zaman gerçekleceğini asla söylemedim. Çok yakında olabilir ya da hiç de yakın olmayabilir! Her halükarda ABD benim yönetimim altında bölgeyi IŞİD'den kurtarmak adına müthiş iş başardı. Bizim 'Teşekkürler Amerika'mız hani nerede?''

Merkel: Suriye'ye herhangi bir saldırıya Almanya katılmayacak

ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı iddiaları üzerinden Suriye hükümetine yönelik saldırı hazırlığına girerken Almanya Başbakanı Angela Merkel'den açıklama geldi.

Merkel ''Suriye'ye herhangi bir saldırıya Almanya katılmayacak'' dedi.

Şansölye, 'Suriye ile ilgili tüm önlem yelpazesinin değerlendirilmesi gerektiğini, ancak Almanya'nın Suriye ordusu ya da diğer hükümet güçlerine saldırmayacağını' söyledi.

'SURİYE HÜKÜMETİNİN KİMYASAL SİLAHLARI YOK ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEDİĞİ APAÇIK'

Suriye konusunda 'birlik sergilemenin önemli olduğuna' dikkat çeken Almanya Başbakanı, Suriye hükümetinin 2013'te kabul ettiği anlaşma uyarınca tüm kimyasal silah stoklarını imha etmesi gerekirken bunu yapmadığının 'aşikar' olduğunu savundu.

BBC

İngiltere Başbakanı, Trump'ın Suriye'ye olası saldırısına katılmaya hazır

BBC, Başbakan Theresa May'in ABD'nin Suriye'ye olası saldırısına İngiltere'nin katılması için hazır olduğunu duyurdu. Habere göre May, Suriye'ye askeri harekata parlamento onayı aramayacak.

ABD'nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın hükümetine yönelik olası saldırısına İngiltere Başbakanı Theresa May'in katılmaya hazır olduğu belirtildi.





Rusya: Suriye'ye saldırılırsa cevap veririz

Batılı liderler misilleme ihtimallerine hazırlanıyor görünürken Rusya yetkilileri de müttefiki Suriye'ye yenilik bir saldırıya cevap vereceği uyarısında bulundu.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov bugün Suriye'ye herhangi bir askeri müdahalenin büyük tehlikeler taşıdığını vurguladı.

Rusya devlet televizyonuna telefonla bağlanan Kremlin sözcüsü Peskov, "Rusya Washington'dan gelen açıklamaları izliyor. Biz hala Suriye'de gerilimi tırmandıracak tüm adımlardan kaçınmanın hayati önem taşıdığına inanıyoruz. Bunun Suriye'de bir anlaşma sağlanması süreci üzerinde çok yıkıcı bir etkisi olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

İran yetkilileri de dün yaptıkları açıklamalarda Suriye hükümetinin yanında oldukları mesajını vermişlerdi.

CNN

Ülkelerin Akdeniz'deki savaş güçleri

Girit Adası'nın doğusunda Amerikan USS Donald Cook Destroyeri bulunuyor. Diğer savaş gemileri Norkfolk'tan Doğu Akdenize gelmek üzere ayrıldı. ABD'nin amfibik USS New York, F-18 ve EA 18 savaş uçaklarının bulunduğu USS Harry Truman saldırı grubunun da bölgede olması bekleniyor. Alman fırkateyni Hessen de Amerikan savaş gemilerine eşlik edecek.

İngiltere'nin Kıbrıs'taki Akrotiri üssünde Tornado ve Tayfun savaş uçakları bulunuyor. Bunlara ek olarak Hellfıre füze donanımlı Reaper Dronelar da İngiltere'nin bölgedeki bir diğer askeri gücü. Fransa ise 4 destroyer ve 1 nükleer güçle çalışan denizaltısı ile Doğu Akdeniz'de. Girit'in doğusunda bulunan ABD'nin USS Donald Cook Destroyeri'ne uzak bir mesafede bir Rus fırkateynin beklemede. 1 Rus fırkateyni de seyirde. Suriye Tartus'ta Rus denizaltıları limanda. Ayrıca Rusya'nın Lazkiye ve Tartus'ta konuşlu S-400 füze savunma sistemi devrede. Şu ana kadar denizde bu güçler karşı karşıya gelmedi. Ülkeler, radar ve uydularla birbirlerini izliyor.

CNN TÜRK'ün edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin de Akdeniz Kalkanı Harekatı çerçevesinde 1 fırkateyn, 1 hücumbot ve ayrıca, 1 fırkateyn münhasır ekonomik bölge yakınlarında. Bunun dışında 1 fırkateyn de 'ge'ye yakın seyirde.