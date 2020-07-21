Akdeniz'de motosiklet kazası: 1 ölü
Tepebaşı-Akdeniz Anayolu'nda motosikletiyle Akdeniz köyüne gitmeye çalışan 40 yaşındaki Vedat Çakır, gerçirdiği trafik kazası sonucunda yaşamını yitirdi.
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Tepebaşı-Akdeniz Anayolu'nda motosikletiyle Akdeniz köyüne gitmeye çalışan 40 yaşındaki Vedat Çakır, gerçirdiği trafik kazası sonucunda yaşamını yitirdi.
Saat 01.00 sıralarında motosikletiyle Tepebaşı'ndan Akdeniz'e doğru seyrettiği sırada, yolun sağında bulunan kaya parçalarına çarparak devrilen Çakır, olay yerinde hayatını kaybetti.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Fotoğraf: BRT
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Etiketler : kaza, trafik kazası
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